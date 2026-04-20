大相撲の春巡業が２０日、茨城・石岡市で行われた。幕内・平戸海（境川）がこの日、２６歳の誕生日を迎えた。本人は周囲に伝えていなかったというが、自然と広まっていた。「多くの人に（おめでとうと）言われた。もういい年。もう少し上の番付にいてもいいと思うし、三役へ復帰したい」と意気込んだ。この日は元大関・朝乃山（高砂）らと計１０番取って５勝。特に朝乃山にもろ差しになって寄り切るなど力強さをみせた。春場所