インタビューに応じるイラン外務省のバガイ報道官＝5日/Majid-Asgaripour/Wana News Agency/Reuters（CNN）イラン外務省の報道官が20日、米国との次回の和平交渉に関する計画はないと明言した。和平交渉の行方をめぐって混乱が広がっている。イラン外務省のバガイ報道官は定例記者会見で「現時点では、次回の交渉に関する計画はない」と述べた。さらに、「イランの国益を守るために、期限や最後通告が重要だと考えている」と付け加