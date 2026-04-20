三陸沖を震源とするマグニチュード7.4の地震により、北海道・青森・岩手で津波警報が出ています。午後5時45分現在の情報をまとめます。青森県で最大震度5強4月20日16時52分、三陸沖の深さ10キロメートルを震源とするマグニチュード7.4の地震があり、青森県階上町で最大震度5強の地震が観測されました。この地震について、緊急地震速報を発表され、津波警報が北海道・青森・岩手で発表されています。震度5強を観測したのは、青森県