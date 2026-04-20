２１日阪神戦に先発する横浜ＤｅＮＡの深沢＝横須賀市夏島町の球団施設「ＤＯＣＫ」深沢が２１日の阪神戦に先発する。プロ初登板だった７日の中日戦は４回１失点と力投。先発予定のデュプランティエがインフルエンザを発症し急きょ出番が回ってきたが、今回は事前の予定通りにマウンドに上がる。「自分との勝負というより、しっかり打者に気持ちを向けられると思う」と自信をのぞかせた。昨季リーグ覇者の阪神は佐藤輝と森下が