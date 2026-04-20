子どもが大きくなると、これまでより働ける時間が増え、パートの時間を見直したいと考える方は少なくありません。ただし、勤務時間を増やすとなると、気になるのが「扶養」の問題です。 扶養という言葉はよく使われますが、実際には税金と社会保険で考え方が異なり、どこを基準に判断すればよいのか迷いやすい部分があります。そこで本記事では、扶養内で働く場合と扶養を外れて働く場合の違いや、判断する際のポイン