夜職税理士歌舞伎町の底辺と頂点で目撃した、税金と人生の実録この記事の画像を見るカネと欲望が渦巻く夜の街にも、昼と同じく逃れられないルールがある。そう、税金だ。ホストもキャバ嬢も、確定申告と納税は当然の義務である。だが現実には、「一度も確定申告をしたことがない」という夜職の人も少なくないらしい。そして、その無知や放置が、人生を大きく狂わせることもある。そんな夜の街の厳しい現実に向き合い、