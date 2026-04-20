人の余命で青春するな 第5巻『覆面系ノイズ』の作者・福山リョウコ氏が、漫画雑誌『花とゆめ』で連載中の青春グラフィティ『人の余命で青春するな』（白泉社）。そのコミックス最新5巻が、2026年4月20日（月）にリリースされた。著者の福山氏は『悩殺ジャンキー』『モノクロ少年少女』『恋に無駄口』など、デビュー以来数々の話題作を手がけたヒットメーカーとして知られている。なかでも『覆面系ノイズ』は、高校生たち