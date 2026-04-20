ボーイズグループKickflipのメンバー、ミンジェが自身の国籍に関する発言を訂正した。去る4月19日、韓国で放送されたSBSパワーFM『パク・ソヒョンのラブゲーム』（原題）には、Kickflipのドンファとミンジェがゲストとして出演した。【関連】ミンジェ、NZ国籍放棄と発言「悩むことはなかった」これに先立ち、ミンジェは4thミニアルバム『My First Kick』のカムバックショーケースにて、「ニュージーランド国籍を放棄した」と発言し