岡山県庁 岡山県は、働いている世代に運動習慣をつけてもらおうと、日常生活に運動やスポーツを取り入れるためのポイントをまとめたリーフレット「職場の中でコツコツ健康づくり！」を2万5000部作成しました。岡山県のホームページでも見ることができます。 リーフレットでは「駐車場では入口から遠い場所に車を停めて歩く」「ランチは遠くの店に歩いて行く」など、日常生活で体を動かす機会