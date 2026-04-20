香川県教育委員会の会見20日 無断欠勤をした香川県丸亀市の公立小学校の男性教諭（33）が20日付けで停職6カ月の懲戒処分を受けました。 香川県教育委員会によりますと、男性教諭は2025年12月19日から2026年2月1日までの間、25日間を無断で欠勤しました。 男性教諭は「遅れて出勤する」と校長に連絡した後、行方が分からなくなっていました。 男性教諭は全国各地を放浪していて、2026年2月に東海地方の親族に