料理家・長谷川あかりさんによる連載「頼りにしてます！」。今回は、『宗紀マスタード』の宗紀グランマスタード 60ドレです。information『宗紀マスタード』の宗紀グランマスタード 60ドレオーガニックビネガーや小豆島産の海塩、香川県産のはちみつなどを使用。110g入りもあり。60g \1,080（宗紀マスタード）どんなに忙しくても、疲れていても、この食材がキッチンにあると助かる…!! 長谷川あかりさんにとってのそんな“お助け食