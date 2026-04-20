今日20日午後5時10分に、岩手県宮古で津波が観測されました。北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸、岩手県では津波警報が発表されていて、解除されるまでは高い所で避難を続けてください。岩手県宮古で津波を観測今日20日午後5時10分に、岩手県宮古で津波が観測されました。観測された津波の高さは40センチです。北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸、岩手県では津波警報が発表されていて、解除されるまでは高い所で避難を