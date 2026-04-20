１５日、重慶製新エネ車を満載し、団結村中心駅を出発した「中老鉄道」の国際貨物列車。（ドローンから、重慶＝新華社記者／唐奕）【新華社重慶4月20日】中国雲南省昆明市とラオスの首都ビエンチャンを結ぶ「中老鉄道」の国際貨物列車が15日、重慶市で製造された新エネルギー車（NEV）を満載し、同市の団結村中心駅を出発した。列車は磨憨（モーハン）鉄道口岸（通関地）経由でビエンチャンまで直行する。所要時間は5日間