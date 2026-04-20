週明け２０日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比２００．７４ポイント（０．７７％）高の２６３６１．０７ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が５４．０４ポイント（０．６１％）高の８８９９．０６ポイントと反発した。売買代金は２４１４億６２８０万香港ドル（約４兆８９９２億円）となっている（１７日は２３８０億４２００万香港ドル）。投資家心理がやや