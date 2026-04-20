沖合で津波が実際に観測されました。岩手沖60キロ、青森東方沖、岩手宮古沖、宮城沖50キロの海上で津波が観測されました。津波が確かに発生している証拠です。津波が、高速で沿岸に迫っています。津波は、陸地へ近づくにしたがってさらに高くなります。沿岸部や川沿いにいる人は、ただちに高台や津波避難ビルに指定された建物など、安全な場所へ避難してください。