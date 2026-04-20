20日午後4時53分ごろ、三陸沖を震源とする地震が発生し、青森で最大震度5強の強い揺れを観測したことを受け、高市早苗首相が同日、自身のXを更新。津波警報が発表されている地域住民に向け、避難を呼び掛けた。【写真】「より高い安全な場所へ」周辺住民に避難を呼び掛けた高市早苗首相の投稿高市首相は午後5時22分、地震を受けて岩手県、北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸で津波警報が発表されているとし、「津波警報が