気象庁によりますと午後5時45分までに沖合で観測された津波は次の通りです。宮城・金華山沖10キロでは午後5時33分に津波を観測。（微弱、数センチ程度）岩手・宮古沖10キロでは午後5時4分に第1波を観測した後、午後5時45分現在、高さは観測中。宮城・牡鹿沖20キロでは午後5時40分に津波を観測。（微弱、数センチ程度）宮城・気仙沼広田湾沖20キロでは午後5時20分に津波を観測。（微弱、数センチ程度）福島沖50キロAでは午後5時38分