原子力施設に関する情報です。青森県原子力規制庁によりますと、震度4を観測した青森県東通村にある東北電力・東通原発は停止中でしたが、今のところ異常は確認されていないということです。また周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値も変化は見られていないということです。震度4を観測した青森県六ヶ所村で建設中の六ヶ所再処理工場は、今のところ異常は確認されていないということです。周辺の放射線量を測定するモニ