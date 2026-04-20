震度5弱を記録した青森県七戸町では、町役場などによりますと、強い揺れを感じたものの、棚や机などが倒れた様子はなく、建物の破損なども見える範囲ではないということでした。午後5時15分現在、詳しい被害の状況を確認している状況で、避難指示については出されていないということです。