気象庁によりますと午後5時41分までに観測された津波の時刻と高さは次の通りです。岩手・久慈港では午後5時34分に0.8メートル。岩手宮古では午後5時22分に0.4メートル。津波警報が発表されている岩手大船渡では午後5時21分に第1波を観測した後、午後5時41分現在、高さは観測中。津波警報が発表されている岩手釜石では午後5時19分に第1波を観測した後、午後5時41分現在、高さは観測中。場所によっては検潮所で観測される津波よりも