日本野球機構（NPB）の旗日本野球機構（NPB）と日本プロ野球選手会の事務折衝が20日、東京都内で行われ、選手会の近藤健介会長（ソフトバンク）らが3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でも使用されたサイン伝達機器「ピッチコム」の導入を要望した。NPBからは「前向きに検討する」との回答があったという。同会長は「サイン盗みの疑いもなくなる。投手、捕手、内野手の連係の部分でメリットはかなり大きい」と説