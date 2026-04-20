春になり、花の季節を迎えると、たくさんの人々が花を見に出かけるようになり、花見人気が高まり続けている。この人気を受けて、春の旅行目的地が多様化し、多くの新業態が登場しており、「春の経済」も活況を呈している。河南省洛陽市では、市内の至る所でボタンの花が咲き、ボタンの香りが漂っている。市内各地にあるボタン観賞園では、数百種類のボタンが競うように美しい花を咲かせている。開催中の第43回中国洛陽ボタン文化フ