俳優の真木よう子さんは4月17日、自身のInstagramを更新。久しぶりに外出する前の心境を吐露し、驚きや共感の声が上がっています。【写真】心境を吐露した真木よう子「少しだけ肩の力が抜けて玄関を出る」真木さんは「久しぶりに人に会うだけで、必要以上に緊張してしまう昨日の私」とつづり、1枚のセルフィーを投稿。心なしか、顔が引きつっているようにも見えます。また、続けて「『大丈夫。本当に嫌な人なんて、実はいなかった