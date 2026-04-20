午後4時53分ごろ、青森県で最大震度5強を観測する地震がありました。 【写真を見る】愛知でも最大震度2を観測 震源地は三陸沖 青森で最大震度5強 北海道･青森･岩手の沿岸には津波警報【愛知･岐阜･三重の地震情報】 北海道・青森・岩手では津波警報が出ています。 東海地方で津波に関する情報はありませんが、愛知県愛西市、弥富市、飛島村で震度2を観測。名古屋市や一宮市、春日井市、稲沢市、岐阜県岐阜市、中津川市、羽島市、