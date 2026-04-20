坂元達裕が所属するチャンピオンシップ（イングランド２部）のコベントリーは、４月17日にプレミアリーグ昇格を決めた。大橋祐紀と森下龍矢が所属するブラックバーンと敵地で１−１と引き分け、３試合を残して１部復帰を達成している。プレミア昇格となれば、夏の補強は欠かせない。一部でうわさになったのが、リーズに所属する田中碧への関心だ。コベントリーは昨季のチャンピオンシップで田中の活躍を見ている。一方、選手