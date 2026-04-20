20日午後4時53分ごろ、北海道・東北地方で震度5強の地震がありました。新潟県内では中越と下越で震度3を観測しています。 午後5時20分現在の交通への影響です。 JR東日本によりますと、上越新幹線と北陸新幹線はいずれも通常通り運転しています。また、県内の高速道路にも影響は出ていません。 一方、在来線では、羽越本線の桑川駅から山形県の酒田駅の間で地震の影響により上下線とも速度を落として運転しています。