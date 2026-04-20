東京市場まとめ 1.概況 先週末にS＆P500株価指数やナスダック総合株価指数が最高値を更新するなど米国株が堅調だった流れを受けて、本日の日経平均は345円高の58,821円で高く寄付きました。その後、ソフトバンクグループ（9984）をはじめとする主力株の一角やレーザーテック（6920）など一部の半導体関連株が堅調に推移し、後場の寄付き前後にかけてじり高となりました。市場の一部では株価指数先物に対する海