4月20日午後4時53分ごろ、青森県で震度5強を観測する地震がありました。この地震で新潟県内では中越・下越地方で震度3を観測しています。 また、JR東日本はこの地震で東北新幹線の白石蔵王駅から新青森駅間で一時的な停電が発生したため、運転を見合わせていると発表しました。JRによりますと、午後5時16分に送電を再開し、停電している区間はありませんが、運転再開の見込みは立っていないということです。 上越・北陸新幹線は