東北電力によりますと、青森県で震度5強を観測した地震の影響で、岩手県・平泉町のおよそ200軒で停電が発生しています。現在、機器の不具合などを調査しているということです。（ANNニュース）【映像】地震発生当時の岩手・釜石市の様子