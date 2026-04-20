ＪＲＡは４月２５日（土）から９月２７日（日）まで、東京競馬場内にあるＪＲＡ競馬博物館において特別展「競馬と野球記録と記憶のスポーツ」を開催する。１５０年以上の歴史を紡いできた競馬と野球は全く異なる競技でありながら、その根底には共通する文化と魅力が息づいており、本展では日本における競馬と野球の発展の歴史をたどりながら、今日までに生まれた大記録やファンの記憶に残る名場面を資料とともに振り返る。