ミラノ・コルティナオリンピックで金メダルを獲得した深田茉莉選手が20日、名古屋市役所を訪れ、オリンピックでの金メダル獲得を報告しました。愛知県みよし市出身の深田茉莉選手(19)は、今年2月のミラノ・コルティナオリンピックのスノーボード女子スロープスタイルで、金メダルを獲得しました。深田選手は名古屋市千種区の椙山女学園中学校に通っていたことから、20日、名古屋市の杉野みどり副市長を訪