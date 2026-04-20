タレントのマツコ・デラックスが２０日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。首の脊髄の手術からの復帰２週目にして、ＭＣの垣花正を厳しく追及する一幕があった。この日の番組の冒頭、第一声で「１人いくらくらい授業料、取ってるの？」といきなり垣花正主宰のアナウンススクールの授業料について質問したマツコ。「全然、本当に少人数で人数絞ってやってますか