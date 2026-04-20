ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が15日より、アルパカッソと初のコラボレーションイベント「アルパカッソ 〜イチナナにやってきたッソ!〜」を開催している。「アルパカッソ 〜イチナナにやってきたッソ!〜」○限定デジタルプライズやグッズが贈呈「アルパカッソ 〜イチナナにやってきたッソ!〜」は、17LIVEのユーザーであれば、誰でも参加することが可能。イベント期間中は、アルパカッソのキャラクターをモチーフにしたオリ