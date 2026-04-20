今日20日午後5時08分、北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸、岩手県に津波警報が発表されました。沿岸部や川沿いにいる人は、ただちに高台や避難ビルなど安全な場所へ避難してください。北海道・青森県・岩手県に津波警報が発表今日20日午後5時08分、北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸、岩手県に津波警報が発表されました。「津波警報・注意報」が発表された地域は以下の通りです。【津波警報】北海道太平洋沿岸中部 、