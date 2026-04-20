原油が再び上昇、為替もドル安一服＝ロンドン為替 イラン外務省報道官の一連の発言を受けて、市場には警戒感が再燃している。NY原油先物は８９ドル台前半に上昇。為替市場では、ややドル買いに反応している。 USD/JPY158.97EUR/USD1.1758GBP/USD1.3500 ※イラン外務省報道官 米国との交渉で次回ラウンドについては未決定 新たな冒険主義的な行動があれば、軍が対応する さまざまな兆候から米国側に真剣