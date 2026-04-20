通貨オプションボラティリティードル円１週間は６．８％に低下 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK6.806.135.347.02 1MO7.936.146.327.10 3MO8.226.026.817.01 6MO8.626.177.367.31 9MO8.846.357.717.54 1YR8.966.547.957.68 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK6.499.606.96 1MO7.389