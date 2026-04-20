JR東日本によりますと、現在、地震の影響で羽越本線、奥羽本線、大船渡線、大湊線、男鹿線、釜石線、北上線、五能線、田沢湖線、津軽線、八戸線、花輪線、山田線の各線で運転を見合わせているほか、東北本線は一ノ関駅から盛岡駅の間の上下線で運転を見合わせているということです。またJR北海道によりますと、日高線の全線と根室線の浦幌駅と音別駅の間で運転を見合わせているということです。