青森県で震度5強を観測した地震で、岩手県や北海道太平洋沿岸中部に津波警報が出ていることを受け、高市総理は津波警報が発表されている地域の住民らに高い安全な場所に避難するよう呼びかけました。高市総理「津波警報が発表されている地域の皆様、直ちに高台や避難ビルなど、より高い安全な場所に避難をしてください」高市総理はこのように話した上で、地震発生後、直ちに危機管理センターに官邸連絡室を設置したと明らかにしま