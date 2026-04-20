岩手・宮古で20日午後5時22分、40cmの津波が観測されました。岩手・釜石は、第1波が到達し、引き続き津波を観測中ですが、今後さらに高い津波が来ると予想されます。第1波を観測してから最大波が到達するまで数時間かかることがあります。津波の高さは、今後さらに高くなることもあります。決して海岸や川の様子を見に行かないでください。場所によっては、観測点で記録された津波よりもさらに大きな津波が到達しているおそれもあ