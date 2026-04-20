20日午後5時32分ごろ、青森県、岩手県、宮城県、山形県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.4と推定されます。現在、津波警報が発表されています。最大震度2を観測したのは、青森県の八戸市と七戸町、それに五戸町、岩手県の山田町と盛岡市、それに矢巾町、宮城県の登米市、大崎市、涌谷町