4月11日に行われた春の園遊会。招待され、愛子さまと談笑していたのは、ミラノ・コルティナオリンピックで金メダルを獲得し、日本中を感動の渦に巻き込んだ“りくりゅう”ペアです。愛子さま：フリーの時は「お互いのために滑ろう」って声をかけられてたのが印象的でステキな関係だなと。三浦璃来選手：考えすぎてしまうと空回りしてしまうと思ったので、初心に返って「私はあなたのためにお互いのために滑ろう」と声をかけました