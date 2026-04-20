NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルによりますと、先ほど青森県で震度5強を観測した地震による通信への影響はないということです。また、NTT東日本とNTT西日本は「災害用伝言ダイヤル」と「災害用伝言板」の運用を始めています。