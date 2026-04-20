20日午後4時53分ころ、東北地方で震度5強を観測する強い地震がありました。JR東日本によりますと、この影響で東北新幹線の東京−新青森駅間の上下線で運転を見合わせています。運転再開の見込みは立っていません。このほか、秋田新幹線の全線や、東北本線や常磐線、奥羽本線、羽越本線の一部区間で運転を見合わせています。また、JR東海によりますと、東海道新幹線は東京−静岡駅間で運転を見合わせていましたが、午後5時7分に運転