JR東日本によりますと、青森で震度5強を観測した地震の影響で、東北新幹線で一時的な停電が発生し、午後5時5分現在、東京駅から新青森駅間で運転を見合わせています。現在、状況を確認中だということです。一方、上越新幹線と北陸新幹線は平常通り運転しているということです。