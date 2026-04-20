©ABCテレビ 街のおいしい店に潜入し、店主の人柄からにじみ出る人気の秘密を発見するシリーズ「実録！人情食堂」。今回は、居酒屋とラーメン屋台の二刀流でがんばる兵庫・城崎温泉のお店を取材しました。 ©ABCテレビ ©ABCテレビ 城崎温泉の温泉街から少し外れた場所にある居酒屋「海猫」。店を営むのは宮嶋政行さん（79）と、ムードメーカーの妻・麗子さん（74）のご夫婦。