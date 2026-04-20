IVE（アイヴ）のWONYOUNG（ウォニョン、21）が、4月のガールズグループ個人ブランド評価で1位となった。韓国企業評判研究所が、ビッグデータ分析のため、3月19日から今月19日まで、730人のガールズグループ個人データ1億429万5585件を抽出。消費者の行動分析に基づいて作成した参加指数、メディア指数、コミュニケーション指数、コミュニティー指数を用いてブランド評判指数を分析した。1位はウォニョンで、参加指数136万5806、メ