高市首相は２０日夜、三陸沖を震源に最大震度５強を観測した同日の地震について、地域住民に対し「高台や避難ビルなど安全な場所に避難し、警報が解除されるまで安全な場所から離れないように」と呼びかけた。首相官邸で記者団の取材に応じた。政府は、官邸危機管理センターに官邸連絡室を設置した。