気象庁によりますと午後5時32分までに観測された津波の時刻と高さは次の通りです。岩手宮古では午後5時22分に0.4メートル。津波警報が発表されている岩手釜石では午後5時19分に第1波を観測した後、午後5時32分現在、高さは観測中。場所によっては検潮所で観測される津波よりも大きな津波が到達する可能性もあります。今後、津波の高さはさらに高くなることも考えられます。津波による潮位変化が観測されてから最大波が観測されるま