【第6話】 4月20日 無料公開 第6話を読む 講談社は4月20日、肉丸氏のマンガ「公式不倫」の第6話「さらけ出す人」をヤンマガWebに無料公開した。 第6話では、「全部忘れたい」という二葉の言葉に、史也も応える。しかし、突然ドアが叩かれて……。 ヤンマガWebでは、最新話となる第9話「秘める人達」も公開されている。購読には90ポイントが必要。 【最新話】 第9話「秘める人達」