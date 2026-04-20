【特別編】 4月20日 無料公開 特別編を読む 【拡大画像へ】 講談社は4月20日、福本伸行氏、萩原天晴氏、上原求氏、新井和也氏らによるマンガ「1日外出録ハンチョウ」特別編「知略」をヤンマガWebで無料公開した。 特別編は、2025年12月に発売された新作ボードゲーム「ポケモンごいた」を大槻たちがプレイする広告マンガで、ストーリーを読むことで「ポケモンご